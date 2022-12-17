回應WTO對美國貿易政策審議　中國商務部批評華府

中國商務部12月17日稱，回應世界貿易組織對美國第15次貿易政策審議，稱中方發言列舉美推出大規模歧視性補貼政策、依據「301條款」單邊加徵大規模高關稅、濫用出口管制措施等單邊主義和保護主義做法。



有記者提問稱，據悉，當地時間12月14日、16日，WTO對美國第15次貿易政策審議在瑞士日內瓦舉行。能否介紹一下此次對美審議的基本情況？美近期出台了多項打壓、遏制中國發展的經貿政策，中方在審議中對此如何表達關注？

中國商務部回應稱，貿易政策審議是與談判和爭端解決機制並列的WTO三大功能之一，是WTO成員行使權利、表達經貿關注的重要平台，在確保成員貿易政策透明度、監督成員履行WTO規則和承諾方面發揮着重要作用。

此次審議是時隔4年WTO成員對美國貿易政策的全面集體評議，各方高度關注。會上共有65個成員發言。其中，中國常駐WTO代表、特命全權大使李成鋼在審議會議上代表中方發言。歐盟、韓國、日本、加拿大、新西蘭、巴西、南非、土耳其等成員也在發言中就美相關貿易政策措施對多邊貿易體制的系統性影響表達了關注。同時，WTO32個成員向美方提出超過2000個書面問題，涉及美近期出台的《通脹削減法》《晶片和科學法》及其相關措施與WTO規則一致性、美政府採購政策、泛化國家安全等。WTO成員對美國經貿政策的審議關注是有一定共性的。根據規則，美方有義務對有關問題作出書面答覆。

審議中，中方發言列舉了美出台大規模歧視性補貼政策、依據「301條款」單邊加徵大規模高關稅、濫用出口管制措施等單邊主義和保護主義做法，指出美背離多邊貿易體制，違背經濟規律和市場規則，影響全球產業鏈供應鏈穩定。同時，按照WTO規則，中方已分兩批向美方提出312個書面問題，主動表達關注，反映企業訴求。