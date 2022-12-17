柏林水族館「爆缸」1500魚死　關注動物組織擬提告及倡立紀念碑

德國柏林市中心一間酒店內的水族館，其高達14米的圓柱型魚缸在12月16日破裂，導致2人受傷、約1500條魚死亡。善待動物組織（PETA）表示，正探討對水族館採取法律行動，並要求在出事地點建造紀念碑。



發生事故的水族館稱為AquaDom，位於柏林著名遊客區米特區（Mitte）的麗笙酒店（Radisson Blu）內，它高14米，是世界最大的圓柱型水族箱，內有大約1500條不同類型的熱帶魚，在這巨型水族箱破裂後，多達100萬公升的水由酒店內湧出，部份湧到街上，約1500條熱帶魚也因此喪命。

善待動物組織（PETA）16日批評這水族館成為了魚類的死亡陷阱，機構刊出聲明指，很多魚類在沖到街上後，因天氣冷而凍死，機構的德國分部正探討對水族館採取法律行動，並要求建造紀念碑，以紀念這1500個海洋生命。

+ 1

據德國之聲（Deutsche Welle）報道，意外發生在當地時間16日清晨5時45分左右，酒店內傳出巨響，街上佈滿建築物裝飾的碎片。

網上流傳的片段顯示，原本是水族館的位置恍如廢墟，事發時酒店內有400名住客，他們已經獲安排到市內其他酒店暫住。

事件也造成兩人被玻璃碎片割傷，當局仍在調查意外原因，有猜測指事件或與寒冷天氣有關，而柏林近日氣溫急降，16日早上的氣溫只有攝氏零下7度。