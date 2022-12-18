秘魯示威：增至23死　抗議趨緩數千滯留遊客趁機離境

秘魯政府稱示威活動趨緩，數以千計受困遊客已陸續坐飛機離境。政府指，最遲在12月18日，所有滯留的遊客都能離開。



法國國際廣播電台（RFI）稱，秘魯旅遊和商務部長埃爾格羅（Luis Fernando Helguero）說：「最遲12月18日，所有滯留的遊客都會離開。」

秘魯政府說，示威活動的強度正減弱，「道路、機場和城市正逐步恢復正常」。

秘魯16日再次發生暴力示威，示威者封鎖主要道路並迫使秘魯的5個機場關閉，造成至少有5,000名遊客滯留在庫斯科市（Cusco），其中多為歐洲人和北美人。

馬丘比丘（Machu Picchu）的鐵路服務自13日起也暫停，約800名遊客滯留在印加堡壘（Inca citadel）所在山腳下的小鎮。

新總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）之前重申，不會向示威者屈服，拒絕下台。

原總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）12月7日解散國會未果後遭彈劾和收押18個月，他的支持群眾隨即展開示威抗議，要求釋放卡斯蒂略並舉行新選舉。

（編表：俄衛網18日引述秘魯RPP廣播電台報道，這一波示威的死亡人數已上升至23人。此前有報道稱約有20人死亡。）

本文獲聯合早報授權轉載

