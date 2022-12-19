中國駐英使館：英國會報告涉華內容歪曲事實誤導公眾

「中國駐英國大使館」微信公號12月19日發布有關駐英國使館發言人就英國議會下院外委會報告涉華內容答記者問。



記者：英國議會下院外委會發佈報告，建議政府將中國定位為「威脅」，稱英國只是認識而非接受「一個中國」立場，並主張減少對中國的依賴。請問使館對此有何評論？

使館發言人：上述報告歪曲事實、誤導公眾、極其不負責任，中方堅決反對。

中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國的發展不對任何國家構成威脅，而只會給各國帶來共同發展的機遇。我們無意、也沒必要干涉英國內政或威脅英國。一味鼓吹「中國威脅」、要求遏制中國的人要麼出於自身的傲慢與偏見，要麼出於對中國和世界的無知和妄想。

世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，不容任何人歪曲。一個中國原則也是中英建立和發展外交關係的政治基礎和重要前提，這條紅線不容跨越。

只有遵循相互尊重、互不干涉內政、平等互利原則，中英關係才能順利向前發展。任何一邊損害中國利益、一邊尋求中國合作的圖謀都是痴心妄想、絕不可能得逞！