聯合國生物多樣性大會通過框架　擘畫生物多樣性治理新藍圖

新華社12月19日稱《生物多樣性公約》第十五次締約方大會（COP15）第二階段會議19日淩晨通過「昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架」（簡稱「框架」），為今後直至2030年乃至更長一段時間的全球生物多樣性治理擘畫新藍圖。



圖為2022年12月6日，加拿大蒙特利爾舉行聯合國生物多樣性大會。COP15主席、中國生態環境部部長黃潤秋稱歷經4年，我們終於來到了旅程的終點。已獲通過的「昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架」為今後直至2030年乃至更長一段時間的全球生物多樣性治理擘畫新藍圖。（Reuters）

經過在加拿大蒙特利爾近兩週的談判磋商，在大會主席國中國的引領和推動下，各締約方在「框架」目標、資源調動、遺傳資源數字序列訊息（DSI）等關鍵議題上達成了一致。

COP15主席、中國生態環境部部長黃潤秋表示，歷經4年，我們終於來到了旅程的終點。「我們手上的一攬子文件能夠指引我們所有人共同努力，共同遏制並扭轉全球生物多樣性喪失，讓生物多樣性走上恢復之路，並惠及全人類。」

圖為2022年12月6日，行人走過聯合國生物多樣性大會位於加拿大蒙得利爾的會場所在地。（Reuters）

會議除了「昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架」和相關的監測框架，還通過了關於資源調動和技術科學合作及支持其執行的決定、關於規劃監測報告和審查機制的決定、關於DSI的決定等一攬子文件。

「這個『框架』歷史性地描繪了2050年與自然和諧共生的願景，歷史性地將DSI落地路徑納入，歷史性地決定設立『框架』的基金。」黃潤秋說，「可以說我們正在採取果斷的行動逐步邁向願景。」

圖為2022年12月6日，加拿大蒙特利爾舉行聯合國生物多樣性大會。COP15主席、中國生態環境部部長黃潤秋「昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架」獲通過後，跟與會者一同拍手慶賀。（Reuters）

COP15主題為「生態文明：共建地球生命共同體」，包含兩個階段會議。第一階段會議2021年在中國昆明成功舉行；第二階段會議於今年12月7日至19日在《生物多樣性公約》秘書處所在地蒙特利爾召開，中國繼續作為主席國領導大會實質性和政治性事務。