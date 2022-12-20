朝鮮公主爆粗鬧爆韓專家　暗示將射洲際導彈？金與正：走着瞧

韓媒12月20日引述朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正20日發表談話，暗示將以正常發射仰角發射洲際彈道導彈（ICBM），並罵髒話回應韓國專家評論朝鮮日前射彈。



韓聯社引述據韓國聯合參謀本部18日消息，朝鮮18上午11時13分左右至下午12時5分左右在平安北道鐵山郡東倉里一帶向朝鮮半島東部海域發射2枚中程彈道導彈。

韓國聯合參謀本部（韓聯參）稱朝方以高仰角發射導彈，導彈飛行距離約為500公里。韓專家就此指出，以正常發射角發射導彈才能驗證朝鮮是否真正具備ICBM大氣層再入技術。

金與正20日就此表示，韓方稱以高仰角發射無法驗證導彈技術並貶低朝鮮戰略武器能力，意圖昭然若揭。她說，倘要知朝鮮是否具備相關技術，韓方只需靜觀其變，很快就會見分曉。這番話似乎是暗示，朝鮮將以30至45度的正常發射角，而非以高仰角發射ICBM。

圖為2022年12月19日，朝中社發布一張未註明日期的照片，看來是與朝鮮偵察衛星開發有關的測試。朝鮮18日被指發射2枚中程彈導導彈，但朝方19日稱是與偵察衛星有關的測試。（Reuters）

金與正還「爆粗」回應韓專家提出的「長程導彈與運載火箭本質上相同」說法，稱這簡直荒誕無稽，並反問世上難道還有用氣球將衛星發射升空的技術？她警告韓方最好謹言自重，少胡說八道。

朝鮮公布國家宇宙開發局12月18日進行對於軍事偵察衛星一號的最後階段重要試驗，並發布據稱由衛星系統拍攝的照片，當中有顯示韓國領土的圖像。韓媒12月19日稱，韓國專家指，朝鮮偵察衛星試拍的圖像模糊，難用於軍事用途。

圖為2022年12月19日，朝中社發布的這張未註明日期的照片，疑是與朝鮮偵察衛星開發有關的測試。朝鮮在其開發的偵察衛星的試驗中證明其照相機、數據處理和傳輸設備工作正常以及地面調度系統控制的精確性，展示照相機所拍攝的韓國領土的照片，包括仁川和首爾。（Reuters）

金與正對此批評。她說，韓方總是就朝方試驗提出質疑、說三道四。一群所謂的專家只會埋頭詆毀他人，其說出的話自然不合常理。