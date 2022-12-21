晤梅德韋傑夫　習近平談烏克蘭問題：盼各方開展全面對話

中國國家主席習近平12月21日在釣魚台國賓館會見應中國共產黨邀請訪華的俄羅斯統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫。他談到在烏克蘭危機問題上，中方積極勸和促談，希望有關各方開展全面對話，通過政治方式解決安全領域共同關切。



據新華社報道，習近平指在過去10年，中俄關係經受住國際風雲變幻的考驗，始終健康穩定高水平發展，中俄發展新時代全面戰略協作夥伴關係，是雙方基於各自國情作出的長遠戰略選擇。

他稱中方願同俄方一道，把新時代中俄關係不斷推向前進，共同推動全球治理朝着更加公正合理的方向發展。

習近平表示，在烏克蘭危機問題上，中方一貫按照事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策，秉持客觀公正立場，積極勸和促談，他希望有關各方保持理性克制，開展全面對話，通過政治方式解決安全領域共同關切。

新華社指，梅德韋傑夫首先轉交俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）致習近平的親署信，轉達普京對習近平的友好問候和美好祝願。

梅德韋傑夫：烏克蘭危機事出有因

梅德韋傑夫表示統一俄羅斯黨與中國共產黨的合作是俄中兩國關係的重要組成部分，願同中國共產黨加強治國理政經驗交流，落實好兩國元首達成的重要共識，積極推進兩國經貿、能源、農業等領域合作，共同抵制外部施加的各種壓力和不公正措施，推動俄中全面戰略協作夥伴關係實現更大發展。

他指烏克蘭危機事出有因，十分複雜，俄羅斯願意通過和談解決面臨的問題。

報道稱，雙方還就共同關心的其他國際地區問題交換意見。