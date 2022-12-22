愛國者導彈並非萬能　專家：每枚導彈數以百萬計不會拿來打無人機

美國宣布向烏克蘭提供愛國者導彈防禦系統，這會是美國對烏克蘭軍事援助的最新升級，對陷入困境的烏克蘭提供重要防空支援。但有專家表示這並非萬能，且用於對付俄羅斯投入的無人機或小型導彈頗為浪費。



愛國者導彈防禦系統集監視、跟蹤及交戰功能於一身，是美國最先進的導彈防禦系統之一。愛國者導彈較其他同類系統有更高的準確性及命中率，因此可用於保護重要的基礎設施。

圖為2017年7月，在立陶宛的一次軍事訓練。士兵站在愛國者導彈發射台前。（Reuters）

烏克蘭過去曾多次要求美國提供愛國者導彈系統，但美國未有允許，直到俄羅斯近日針對烏克蘭基礎設施發動攻擊，造成大規模停水停電。總統拜登（Joe Biden）指責俄方是要用冬天作為武器，攻擊烏克蘭人民。

不過，有專家指出這系統需要龐大的後勤輔助，而且每枚導彈價值不菲，且能防禦的僅是一小塊的地方，共非所謂的「遊戲改變者」。

智庫國際戰略研究中心（CSIS）表示，每個導彈發射裝置需要約90名的士兵操作，包括電腦、雷達、交戰系統等。而每枚導彈價值400萬美元，如此昂貴的導彈不會被用來擊落俄羅斯向烏克蘭發射的每枚導彈。

「愛國者導彈可以用來對付無人機或小型導彈嗎？當然可以。但你在說是用數以百萬美元的導彈去擊落價值2萬美元的無人機，或價值10萬美元的小型導彈。」CSIS指出這套系統的價值是在於釋放其他導彈防禦系統去追擊那些目標，而讓愛國者導彈對付更大的威脅。

美國的愛國者導彈系統在北約及其盟友國家使用，包括以色列、德國和日本，在3月時美國把導彈送往波蘭，以協助其防衛可能來自俄羅斯的攻擊。