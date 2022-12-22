澤連斯基美國會講話重申永不投降　稱烏克蘭「生龍活虎」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）12月21日訪問美國華盛頓，他先與總統拜登（Joe Biden）會面，其後到國會發表演說，強調面對俄羅斯的侵略，烏克蘭仍然不倒，重申永不投降。



澤連斯基進場及在發言期間，多次獲全體議員起立鼓掌。他首先感謝國會的邀請，指烏克蘭排除萬難、悲觀和失望氣氛，國家至今仍然「生龍活虎」（Ukraine is alive and kicking），而且在全球意志的戰役中擊敗俄羅斯。

「美國的援助不是善事，而是全球安全的投資」

澤連斯基表示，烏克蘭無畏無懼，俄羅斯的極權無法操縱烏克蘭。他同時感謝美國國會通過援助烏克蘭的法案，指美國的援助並非慈善事業，而是對全球安全和民主的投資。

在十多分鐘的演說中，澤連斯基承諾不會為了結束戰爭而妥協，表明烏克蘭永遠不會投降。他認為，這場戰爭反映全球的民主受到挑戰，戰爭結果將影響世世代代的民眾，因此不應視若無睹。

澤連斯基12月21日在美國國會發言期間，向副總統賀錦麗及眾議院議長佩洛西送上一面簽有前線士兵名字的烏克蘭國旗。（Reuters）

澤連斯基提到，烏克蘭和美國在這場戰爭中是盟友，堅信2023年會是轉捩點。他亦談及日前到東部頓涅茨克北部的巴赫穆特（Bakhmut）前線視察一事，指俄軍自5月起持續攻擊當地，但烏克蘭部隊仍然奮力抵抗，令巴赫穆特始終屹立不倒。他之後將一面簽滿巴赫穆特前線士兵名字的烏克蘭國旗送給美國國會。

這次訪美之旅正值聖誕前夕，澤連斯基就談及二戰後期的突出部之役（Battle of the Bulge），該場戰役亦發生在聖誕節，他指就像美軍當時死守陣地，阻止希特拉（Adolf Hitler）的納粹軍隊攻勢一樣，烏克蘭軍方會在聖誕阻止普京（Vladimir Putin）的俄軍。

澤連斯基表示，烏克蘭民眾都會慶祝聖誕節，即使當地電力因為俄軍的導彈攻擊而停頓，大家都會改為點起燭光，他們的信念亦不會熄滅。他最後感謝美國每個城市和家庭對烏克蘭的援助，並引用二戰時代美國總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）的名言，指烏克蘭可以取得絕對勝利，認為烏克蘭與美國以及整個自由世界連成一線，並祝願大家聖誕快樂及有一個勝利的新年。