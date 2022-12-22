外交部駐港公署歡迎WTO裁決　支持香港維護單獨關稅區地位

世界貿易組織（WTO）專家組12月21日就中國香港訴美國「原產地標記措施案」發布報告，裁定美對香港輸美產品實施的原產地標記措施違反世貿規則，並駁回美援引世貿組織安全例外條款進行的抗辯。外交部駐港公署發言人對專家組裁決結果表示歡迎，對特區政府所作聲明表示支持。



發言人指出，2020年以來，美方無視香港單獨關稅區地位，將其國內法律凌駕於國際規則和別國法律之上，單方面要求香港輸美產品修改原產地標記，企圖藉機詆毀「一國兩制」，是典型的強權政治和霸道邏輯。特區向美方提起訴訟，是維護國際法基本原則和捍衛多邊貿易體制的正義之舉,也是敦促美方遵守國際義務的必要之舉。

發言人表示，美方泛化國家安全概念，妄稱所謂「香港局勢」對其國家安全構成威脅，試圖利用所謂安全例外條款「包裝」其違法行為，不過是掩耳盜鈴，自欺欺人。世貿組織裁決充分證明，安全例外條款不是單邊主義、霸權主義的「護身符」。在以國際法為基礎的國際秩序中，強權並非真理，美國沒有「例外」。

發言人強調，香港回歸祖國25年來，始終保持高度自由開放、暢通便捷的國際聯繫和獨特優勢，是全球最具競爭力的經濟體之一，為經濟全球化進程作出了不可替代的貢獻。香港自由港和單獨關稅區地位受到基本法和世貿組織協定的確認和保護，也長期得到世界各國的普遍認可和尊重，不是美方單方面賜予的，也不是美方說取消就能取消的。我們奉勸美方停止破壞多邊貿易體制、停止實施單邊主義霸凌行徑、停止操弄國家安全雙重標準，切實遵守其參與制定的世貿規則，尊重專家組裁決，立即糾正自身違法措施，早日回歸真正的多邊主義。