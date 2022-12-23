FTX「薯條哥」欺詐案　2.5億美元天價保釋金誰來付？｜新聞背後

FTX創辦人，有「薯條哥」之稱的前行政總裁弗萊德（Sam Bankman-Fried，SBF）從巴哈馬引渡回美國，12月22日首次出庭。法院准許他以2.5億美元保釋，但FTX已破產，SBF資產亦幾乎清零，他是如何付出這麼龐大的保釋金？



美國法院准許SBF以2.5億美元保釋，為同類案件中最大。「滴血成金」騙局的Theranos創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes）審訊時的保釋金也不過是1000萬美元，2.5億美元可謂天文數字。

圖為12月22日，FTX創辦人弗萊德（SBF）在紐約曼克頓聯邦法院出席聆訊。（Reuters）

FTX破產後SBF幾乎已沒有任何資產，他在法庭上表示現已一無所有，除了一張信用卡，銀行帳戶可能只有10萬美元。

因此他幾乎「不可能」支付保釋金，然而美國容許擔保人簽署作為保釋條件。SBF現正獲其父母擔保，押上了其在加州的一個住宅，若SBF逃跑，他的父母將承擔這2.5億美元的責任。法院除可充公其父母的房地產外、還可進一步充公其父母的銀行帳戶、退休帳戶、股票帳戶等等。

當然其父母的擔保不可能有2.5億的價值，這只是一種象徵式的保證，2.5億數字用於彰顯案件的嚴重性。法院表示除了允許SBF的父母作為保證人外，還要求SBF在1月5日前提供兩位「有經濟實力」的作額外擔保，其中一人不可是親屬。

法院已要求SBF交出所有護照，配戴監控設備，在父母的家中軟禁，他同時將定期接受心理健康評價及治療。外界預料這宗案件最少將審訊一年的時間，目前控辯雙方正就控訴理據磋商。