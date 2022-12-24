美國防授權法案涉加速對台軍售　國台辦回應

2022年12月24日，國台辦發言人朱鳳蓮答記者問。記者提問稱，12月24日，美國「2023財年國防授權法案」通過成法。其中包含為台提供「軍事融資」、加速對台售武等內容。記者請求國台辦就此評論。



朱鳳蓮回答稱：「台灣是中國的台灣。台灣問題純屬中國內政。美國「2023財年國防授權法案」作為美國國內法，公然在台灣問題上說三道四，甚至包含為中國台灣地區提供「軍事融資」和售武等內容。這嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背美方在台灣問題上對中方所作的嚴肅政治承諾，嚴重干涉中國內政，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，給台海和平穩定造成嚴重損害。我們對此表示強烈不滿和堅決反對。」

「一段時間來，美方一些人在台灣問題上變本加厲採取錯誤言行。美國「2023財年國防授權法案」有關美國政府5年內向台提供100億美元的「軍事援助」和20億美元的「軍事貸款」、加速對台軍售等內容，進一步表明美國內有一股勢力挺台遏華賊心不死，企圖在軍事上武裝支持「台獨」分裂勢力，為其「遞刀子」、「送槍炮」，鼓動兩岸對抗，在台海拱火，把台海推向戰爭邊緣，將台灣民眾推向生靈塗炭的境地。民進黨當局出於「台獨」政治目的，頑固「倚美抗陸」、「倚美謀獨」，不惜犧牲島內民眾生命福祉，甘當外部反華勢力棋子，一條道走到黑。」

「我們正告美方一些人，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。美方一些人應立即糾正在台灣問題上錯誤言行，回到恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的正確道路上來。我們正告民進黨當局，「台獨」沒有出路，「倚美謀獨」是絕路。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」