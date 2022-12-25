阿富汗禁女效力NGO美歐批評　聯合國憂影響人道援助行動

阿富汗塔利班政府針12月24日頒禁，禁止女性在非政府組織（NGO）工作，聯合國擔心此舉將會嚴重影響到在阿富汗的人道援助行動。



聯合國阿富汗事務副特別代表兼人道主義事務協調員阿拉克巴羅夫（Ramiz Alakbarov）告訴路透社，儘管聯合國尚未收到相關指令，但負責展開聯合國大部份項目的非政府組織將受到嚴重影響。

阿拉克巴羅夫說，聯合國的多個項目將受到影響，因為這些項目需要女性員工來進行人道援助需求評估工作，並確定受益者身份，否則他們將無法展開援助項目。

他說：「像這樣的事情從來沒有適合發生的時間……但在這個時候是非常不幸的，因為在冬季人們最需要他人協助，而且阿富汗的冬天非常嚴寒。」

阿拉克巴羅夫也說，他的辦公室將在星期天（12月25日）與非政府組織和聯合國機構進行磋商，希望能與塔利班政府會面以聽取塔利班方面的解釋。

國際援助機構阿富汗援助組織（AfghanAid）已宣佈立即暫停現有工作，並與其他組織協商，其他非政府組織也在採取類似行動。

援助工作者指出，如果某個國家的規則和文化習俗，在很大程度上阻止男性向女性受益者提供援助，女性員工在這個國家就扮演重要角色。

阿富汗經濟部早前在信件中宣布，非政府組織的女性僱員不得工作，直到另行通知為止，原因是有些女性僱員沒有遵守政府的伊斯蘭着裝規定，不遵守禁令的組織執照將吊銷。經濟部發言人哈比卜（Abdulrahman Habib）證實有這一禁令。

哈比卜在回答禁令範圍是否直接包括聯合國機構的問題時說，信件內容適用於阿富汗人道主義組織協調機構ACBAR旗下的組織。ACBAR旗下有180多個阿富汗和國際非政府組織，但不包括聯合國。

美國國務卿布林肯發推文，認為阿塔此舉將干擾能拯救百萬名阿富汗人性命的重要援助工作，對此深表關切。

歐盟則在發給法新社的聲明中譴責阿塔的做法，並說正在評估禁令對歐盟在阿富汗的援助產生什麼樣的影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載

