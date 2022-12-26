國家衛健委：1月8日起取消入境核酸檢測＋集中隔離

國家衛健委印發對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」總體方案。《方案》提及2023年1月8日起，解除對新冠肺炎的甲類傳染病防控措施，屆時取消入境核酸檢測的要求、入境者不用進行集中隔離，亦不再判定新冠病毒感染的密切接觸者。



屆時新冠病毒將不再納入《中華人民共和國國境衛生檢疫法》規定的檢疫傳染病管理。

依據傳染病防治法，對新冠病毒感染者不再實行隔離措施，不再判定密切接觸者；不再劃定高低風險區；對新冠病毒感染者實施分級分類收治並適時調整醫療保障政策；檢測策略調整為「願檢盡檢」；調整疫情訊息發布頻次和內容。依據國境衛生檢疫法，不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施。

《關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案》其中提出優化中外人員往來管理。來華人員在行前48小時進行核酸檢測，結果陰性者可來華，無需向我駐外使領館申請健康碼，將結果填入海關健康申明卡。如呈陽性，相關人員應在轉陰後再來華。取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。取消「五個一」及客座率限制等國際客運航班數量管控措施。各航司繼續做好機上防疫，乘客乘機時須佩戴口罩。進一步優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士來華安排，提供相應簽證便利。逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境。根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅遊。