烏克蘭呼籲將俄羅斯逐出聯合國

烏克蘭外交部12月26日稱，俄羅斯非法佔據聯合國安全理事會（UN Security Council）常任理事國席位，要求將它逐出安理會、甚至是整個聯合國。烏克蘭稱俄羅斯「濫用」了憲章，並說它在聯合國的存在是「非法的」。



聯合國安理會有15個席位，當中5個常任理事國對聯合國決議享有否決權。

烏克蘭外交部發聲明稱，俄羅斯聯邦1991年獲得蘇聯的在聯合國安理會的席位，但從未經過正式的批准程序，就像捷克共和國（Czech Republic）和斯洛伐克（Slovak Republic）之前在「捷克斯洛伐克」（Czechoslovakia）下擁有席位一樣。

「俄羅斯聯邦從未通過合法程序成為會員國，因此，非法佔據了蘇聯在聯合國安理會的席位，從法律和政治的角度來看，只能得出一個結論：俄羅斯篡奪了蘇聯在聯合國安理會的席位。」

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在Twitter上發布這一聲明重申烏克蘭外交部的立場，即俄羅斯的成員國身份是「非法的」。

烏克蘭外交部還指俄羅斯「在聯合國非法存在的30年期間，充滿戰爭以及對其他國家領土的掠奪」。