內地開關｜意大利：要求從中國入境者檢測　26日兩航班近半人陽性

意大利衞生部長斯基拉奇（Orazio Schillaci）12月28日表示，已下令要求所有從中國入境者接受強制的新冠病毒檢測。米蘭馬爾彭薩機場（Malpensa Airport）之前自24日起已對中國旅客展開檢測，安莎社（ANSA）引述當地官員指，在26日兩個來自中國的航班中，有近半人檢測呈陽性。



斯基拉奇向議會表示，意大利已下令讓所有從中國入境的旅客接受檢測和病毒測序，他稱「所有來自中國和過境意大利的旅客」都需要接受拭子檢測，預計會在一項法令內公布更多細節。

他又指這個措施對確保檢視和偵測病毒的可能變種（possible variants）非常重要，以保護意大利民眾。

圖為2022年10月在北京機場內（AP）

新聞網站The Local報道，有關測試要求預計會在28日立即生效。

部份意大利機場之前已開始對來自中國的入境者展開檢查。米蘭馬爾彭薩機場（Malpensa Airport）12月24日起對所有來自中國的旅客（不分國籍）進行入境新冠核酸檢測。有關政策暫時執行至2023年1月30日，到期後將重新評估是否延續。

綜合彭博社、意大利安莎社報道，在12月26日兩個從中國飛抵米蘭馬爾彭薩機場的航班中，每2名抵埗、接受檢測的旅客，有近1人檢測呈陽性，第一個航班的92名乘客中，有35人檢測陽性（38%），另一航班的120名乘客中，有62人檢測陽性（52%）。