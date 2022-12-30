Vivienne Westwood｜時裝設計師「西太后」逝世　終年81歲

人稱「西太后」的英國時裝設計師Vivienne Westwood 12月29日在倫敦離世，終年81歲。她在1970年代憑推出龐克風格服裝打響名堂，並致力於關注政治及氣候等議題。



路透社及天空新聞（Sky News）報道，Vivienne Westwood的時裝設計室發表聲明，指她在南倫敦離世，家人當時在旁，並稱世界需要像她這種人，為世界變得更美好。她的第二任丈夫兼創作夥伴Andreas Kronthaler表示，大家合作到最後一刻，指對方為自己帶來不少事務。

Vivienne Westwood在1970年代於倫敦與樂隊Sex Pistols經理人Malcolm McLaren開設時裝店，將龐克（Punk）服飾帶入時裝界主流，更稱在自己和McLaren之前，龐克根本不存在。她的時裝品牌逐漸推向全球，在英國、法國、意大利、美國及亞洲都有分店。

Vivienne Westwood除了多次為自己設計的作品現身時裝騷，她同時亦敢於為不同議題發聲，包括關注氣候變化、環境污染、支持維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）等，甚至打扮成時任英國首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）現身雜誌封面。

已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在1992年向Vivienne Westwood頒授大英帝國勛章（OBE）， 後者以「真空」到場，展示其叛逆的一面。她之後在2006年獲封為女爵士，並在傳記中提到，自己在時裝界的理由是打破順從的概念。

另外Vivienne Westwood出生於二戰時代，長大時曾經歷戰時和戰後的配給物資時代，因此她的工作充滿循環回收意識，並多次向時尚迷稱需要妥善選擇和減少購物，而她本身亦非常「慳家」，自1960年底開始就居於南倫敦的一個小單位，而且經常踏單車上班。