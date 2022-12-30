內地通關｜馬來西亞衞生總監：只檢測隔離中國旅客沒有效也不合理

馬來西亞衞生總監諾希山認為，新的冠病變種病毒可以跨越邊界迅速傳播，並出現在任何地方，因此只專注檢測及隔離中國旅客不僅沒有效，也不合理。



據馬來西亞《星洲日報》星期五（12月30日）報道，諾希山在臉書發文稱，有人考慮到病例激增，以及馬中兩國缺乏共享訊息，而提出對所有入境的中國旅客進行檢測和隔離的建議。

諾希山認為，馬來西亞衞生部需要加強來自各個國家的旅客檢監測和監控，而不僅是來自中國的旅客，並說最重要的是要與其他國家和世界衛生組織共享基因組序列訊息。

他也說，衞生部必須確認對中國旅客進行檢測和隔離的行動，是否有效且合理；如果目標是要減少馬來西亞國內的病例，事實證明這不會有效，因為冠病變種病毒早已存在於馬來西亞地方性流行病階段中。

諾希山還指出，根據中國目前向世衞組織分享的冠病變種病毒訊息，馬來西亞通過基因組序列，也檢測出與中國相同的變種病毒。

馬來西亞衞生部將宣佈，中國旅客入境時得遵守新的防疫管制措施，包括出示冠病檢測陰性證明。馬來西亞副衞生部長魯卡尼斯曼星期四（29日）告訴《星洲日報》：「衞生部長扎麗哈稍後將發文告宣布……（中國遊客）出發前檢測將是（入境）條件之一。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

