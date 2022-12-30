內地開關｜多國要求中國旅客檢測原因曝光　英媒稱為防患於未然

中國宣布放寬出入境管控，部份國家要求中國旅客強制接受新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）測試。英媒12月30日報道指，是缺乏中國提供的疫情監測數據，憂慮病毒進一步變異。



英國廣播公司（BBC）30日報道，中國宣布解除出入境限制後，部份國家要求中國旅客接受新冠病毒感染強制測試。

內文稱，實行措施的原因，是各國缺乏中國疫情監測數據——病毒愈廣為傳播，出現變種的機會愈高，而測試有助對病毒進行基因組測序，以找出新變種。政府一旦發現有新變種「登陸」本國，便可盡早因應。

一些國家如美國、韓國及意大利等主張對來自中國的旅客加強檢測。美國疾病控制和預防中心（CDC）稱因應中國的確診個案增加，當局在考慮檢測國際航班的污水，追蹤任何可能出現的新變種病毒。

美國的說法是檢測可「減慢傳播」，但英國廣播公司（BBC）30日稱，無人說過這樣可以止阻新個案傳入。

應否要求中國旅客強制接受檢測？也有國家或機構對此持不同意見，例如歐洲疾病預防控制中心（ECDC）及馬來西亞等。馬來西亞衞生總監諾希山認為，新的冠病變種病毒可以跨越邊界迅速傳播，並出現在任何地方，因此只專注檢測及隔離中國旅客不僅沒有效，也不合理。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則稱，各國缺少中國提供的新冠疫情訊息，為保障本國民眾而推出措施是「可以理解」。