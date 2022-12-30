菲律賓總統1月3日至5日訪華　菲中外交部將設直接溝通渠道

菲律賓和中國的外交部將建立直接溝通渠道，以避免在有爭議的南中國海海域發生「誤判和溝通錯誤」的情況。



菲律賓外交部助理部長因佩里亞爾（Neal Imperial）星期四（12月29日）在電視發布會上說，菲律賓總統小馬可斯將在明年1月3日至5日訪問北京，並與中國國家主席習近平會面。

屆時，兩國將簽署協議，在兩國外交部門之間創建不同層級直接溝通渠道。「兩國出現爭端時，這份協議將提供正式的接觸程序。」

因佩里亞爾說，小馬可斯之前表明，南中國海問題不能完全概括中菲關係，但他承認這個問題的重要性。「我們不想搶先或猜測總統將說什麼，但總統將提出影響我們雙邊關係的重要問題」。

因佩里亞爾說，小馬可斯會見習近平時將提出南中國海的領土爭端，並尋求能源合作。他強調，小馬可斯將繼續維護國家主權。

南中國海主權爭議不斷

菲律賓和中國在南中國海存在主權爭議，近幾年來更是糾紛不斷。

彭博社上個星期三（21日）引述西方國家官員報道，中國在斯普拉特利群島（Spratly Islands，中國稱南沙群島）附近的無人島礁填海造地，增建碼頭、飛機跑道等基礎設施。菲律賓國防部第二天下令擴大菲軍事存在，並敦促中國維護以規則為基礎的國際秩序。

不過，中國駐菲使館駁斥彭博社的報道為「假新聞」，中國外交部批評報道無中生有。此外，小馬可斯的北京之行將簽署總值2億1500萬美元的14項援助和雙邊協議，兩國可能達成合作的領域包括農業、貿易和可再生能源，包括菲律賓向中國輸出更多榴槤，馬尼拉和北京也會敲定旅遊合作協議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

