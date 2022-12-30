美媒：中國遼寧艦編隊演練一度駛近美國關島

美國媒體引述日本官員稱，中國海軍軍艦遼寧艦編隊近日在西太平洋訓練時一度航近美國關島西側海域。中國官媒引述軍事專家稱，此舉表明中國航母已準備好防禦美國從那裏發起的潛在攻擊，包括對台灣問題的軍事干涉。

《美國新聞與世界報道》（US News & World Report）星期四（12月29日）報道稱，由遼寧艦率領的中國海軍編隊駛入西太平洋時已與區域內的美國盟友發生幾次衝突，最近一次是在駐有大批美軍的沖繩附近演練艦載航機起降，促使日本海、空自衛隊緊急出動機艦警戒監視。

日本防衛省統合幕僚監部網站本月21日曾通報，12月17日至20日，包括遼寧艦在內的多艘中國海軍艦艇在沖繩大東群島附近海域活動。據通報統計，遼寧艦共進行約130次艦載機起降，其中殲-15艦載戰鬥機約60次，艦載直升機約70次。

日本官員星期四再通報，遼寧艦編隊本月23日至25日南下並一度航近關島西側的偏遠島嶼。關島是美軍在西太平洋武力投射的關鍵據點，駐有戰略轟炸機和海軍潛艦。

中國《人民日報》英文版星期四就此事刊發報道稱，中國人民解放軍海軍遼寧號航母編隊最近在西太平洋地區正在進行的演習中首次被發現靠近關島航行。

報道引述中國軍事專家宋忠平稱，美國正在關島、日本和澳洲建立一批針對中國的軍事基地，其中關島是一個以各類軍事服務為特色的核心前沿作戰基地。遼寧艦在西太平洋的演習顯然有戰略目的，因為遼寧艦展示了它在奪取空中優勢和控制遠離本土的海域方面的強化能力。

宋忠平說，只要美軍不攻擊中國或干涉台灣問題，中國就絕不會攻擊美軍在關島的基地，但擁有這種能力是對美國潛在挑釁的一種威懾。

另一名不具名軍事專家則認為，不能排除遼寧號航母編隊在關島以西水域的遠海演習與台灣周邊的演習有關聯，因為日本以南和關島以西的水域對切斷美國和日本的軍事干擾力量非常重要。

本文獲《聯合早報》授權轉載

