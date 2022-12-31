中國新外長秦剛致辭：積極參與全球治理體系改革和建設｜全文

中國全國人大常委會會議星期五（12月30日）決定任命駐美大使秦剛為外交部部長。以下是秦剛致辭全文：

歡迎訪問中華人民共和國外交部網站！我謹代表中國外交部全體同事向您致以誠摯敬意和美好祝願！

在中國共產黨的堅強領導下，中國外交牢牢把握服務民族復興、促進人類進步這條主線，高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，堅持獨立自主，堅持胸懷天下，堅持走和平發展道路，為解決人類共同挑戰提供中國智慧、中國倡議、中國力量，為世界和平與發展崇高事業不斷作出新的貢獻。

當前，全國各族人民正闊步邁上全面建設社會主義現代化國家、實現第二個百年奮鬥目標的新征程。我們將緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平外交思想的指引下，不忘初心，牢記使命，踔厲奮發，接續奮鬥。我們將堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，致力於推動構建人類命運共同體，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，積極參與全球治理體系改革和建設，堅定捍衛國家主權安全發展利益，全力保障中國公民、法人在海外合法權益。

相知無遠近，萬里尚為鄰。無論您身在何方，都歡迎您常來中國外交部網站走走看看。希望您一如既往支持中國外交，為我們的工作提出寶貴建議！

中華人民共和國外交部部長

秦剛