內地通關｜歐洲ACI：對來自中國旅客特別檢疫無科學依據

國際機場理事會歐洲分會（European branch of the International Airports Council，簡稱：歐洲ACI）2022年12月31日發聲明說，一些歐洲國家最近收緊對自中國大陸入境旅客的檢疫要求，認為這些特殊檢疫要求「沒有科學依據」。



聲明稱，歐洲國家對中國大陸入境旅客的單邊檢疫行動與過去3年所積累的經驗和科學證據相牴觸，「對來自這個國家的旅行者實施其他限制，並非建基於科學依據及風險。」

歐洲ACI提出，若要識別和監視可能在中國出現的新冠病毒新變種毒株，可對機場廢水進行分析和基因組測序，而不需要測試旅客。

歐洲ACI總幹事揚科韋茨（Olivier Jankovec）說，歐洲國家再次陷入沒有道理和未經協調的旅行限制中，而這些限制沒有科學事實依據。他批評說：「這些旅行限制不起作用，目前歐盟的協調安排再次失敗。」

歐洲ACI代表了55個歐洲國家的500多個機場。

歐洲疾病預防控制中心（ECDC）星期四（12月29日）通過電郵發聲明說，歐洲對冠病的防護水平很高，衛生系統也有能力應對當前的感染量。此外，目前在中國傳播的變異病毒已在歐洲出現，而且和歐盟的傳播水平相比，輸入病例的可能較低。

ECDC認為，相較持續傳播中的每日確診數，入境感染的潛在數量「相當低」，歐盟各國醫療系統目前尚「有能力管理」。ECDC還表示，目前不認為中國病例激增會影響歐盟的傳染病學情況，「因為歐盟及歐洲經濟區的人口免疫力較高，加上目前在中國流通的變種病毒，先前已（在本區）出現過，且隨後已遭替代。」