內地開關｜韓國對中國旅客落地檢測首天　發現13人呈陽

韓國因應中國政府宣布有序恢復民眾出國旅遊，此外中國新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）確診個案增加，要求在韓停留90天以下的外國人須在仁川機場的檢測點進行核酸檢測；在韓停留時間逾90天的外國人和韓國籍人士須在住所地轄區衛生站接受核酸檢測。



韓國疾病管理廳1月2日公布，截至下午5時，當天自中國入境後接受核酸檢測的人當中，有13人被檢出感染新冠病毒（SARS-CoV-2）。

數據顯示，截至當天下午5時，自中國入境的人合計718人，韓國籍人士及外籍人士分別為269人和449人。其中共208人接受核酸檢測，有結果的有106人，當中13人對檢測呈陽性反應，其餘93人對檢測呈陰性反應，另有102人的結果尚待發布。

對檢測呈陽性反應的，均是無症狀的患者。接受檢測的208人中有症狀者有13人，其中1人對檢測呈陰性反應，其餘12人的檢查仍在進行中。

韓國防疫部門指出，根據飛機票訂票數據，當天乘飛機自中國入境者合計1092人。當天自中國赴韓的班機共9架，截至下午5時統計的班機數量為8架。訂有機票的人當中包括轉機旅客，所以實際入境人數很可能少於訂票者總數。

韓國新冠肺炎疫情：圖為2022年12月30日，旅客行經韓國仁川機場的新冠病毒檢測中心的宣傳裝置。（AP）

韓國政府規定，自1月2日起，從中國入境的旅客在抵達韓國後，須接受新冠病毒檢測，當中並不包括香港和澳門。 韓國中央災難安全對策本部第一次長、保健福祉部長官曹圭鴻1日稱，韓國已投入設施和人手，每天最多可對550人進行落地檢測。

曹圭鴻稱，韓國會提前做好準備工作，當中仁川機場第1、2客運大樓的3個檢測中心已準備好運作，並已安排500名支援人員。

機場內會劃出兩個可供500人以上等候的區域，韓國也已準備最多可容納100名入境後確診人士居住的臨時生活設施，還計劃在仁川、首爾、京畿道增設有關設施。

他呼籲韓國地方政府對長期居留人士實施包括病毒檢測和隔離在內的防疫管理措施，以切斷社區傳播鏈。