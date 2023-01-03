俄羅斯軍營新年被烏軍襲擊釀63死　軍方被指犯兩大錯致嚴重傷亡

撰文：蕭通
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俄羅斯1月2日承認，俄軍在烏克蘭東部頓湼茨克（Donetsk）佔領區馬克耶夫卡（Makiivka）一座用作臨時兵營的建築物受烏克蘭襲擊，造成至少63名士兵死亡，為開戰以來俄方另一次遭受嚴重傷亡的襲擊。

當地由俄羅斯任命的官員別索諾夫（Danil Bezsonov）表示，這座供士兵住宿的職業學院在除夕近午夜時，被4枚由美國提供的海馬斯（Himars）導彈襲擊，當時建築物內的人物很可能正在慶祝新年。

從網上影片可見，受襲建築物幾乎被夷為平地，到處都是細碎的瓦礫，還不斷冒煙。烏克蘭聲稱這次襲擊死亡人數多達400，但俄方否認。

國內多名支持戰事的知名人物都為之震怒，他們批評軍方將大批人員安置在同一建築，同時貯存彈藥，造成大量傷亡。

在Telegram有70萬追隨者的Archangel Spetznaz Z就寫道：「在同一建築物安置大量士兵是誰想出來的主意？傻子也知道只是炮彈擊中它，也會造成大傷亡。」前烏東親俄武裝組織指揮官吉爾金（Igor Girkin）也指，學院內貯存的彈藥是出現嚴重破壞的原因，而軍隊也沒有隱藏好。

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