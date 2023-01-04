市場研究報告：中國電動車電池市佔率持續增長　超越韓國總和

韓國市場研究機構SNE Research在1月3日發布數據顯示，由於競爭對手中國的強勁增長，韓國三大電動汽車電池製造商在2022年前11個月的全球市場份額同比下降。



韓國動力電池三大巨頭，LG新能源、SK On和SDI在2022年1月至11月期間共佔據了全球電動汽車電池市場23.1%的份額，比上年同期下降7.4個百分點。其中LG新能源的市佔率從19.6%降至12.3%，全球排名從第2下降到第3位。該公司的客戶包括Tesla、大眾、Audi等。SK On的市占率雖然僅比去年下降了0.1個百分點至5.9%，但仍穩居第五位。三星SDI的市占率為5%，排在第六位。

與韓國公司市場份額下滑形成鮮明對比，中國的電池企業的市場份額卻在不斷攀升。全球最大電動車電池廠商寧德時代，市場份額在2022年前11個月從2021年同期的32.2%躍升至37.1%，數字甚至超過了韓國三家企業總和。

除了寧德時代外，另外兩家中國廠商，比亞迪及中創新航在2022年市場規模亦取得擴大，比亞迪重奪第二的位置，三者相加共占全球市場份額的54.7%，高於一年前的43.7%。SNE Research表示，中國電動車電池企業的快速發展得益於強勁的國內需求和政府政策支持，這也使得中國電動汽車電池製造商一直處於全球市場的領先地位。