歐盟「強烈建議」中國旅客應提交病毒檢測報告

歐盟「綜合政治危機應對機制」（IPCR）1月4日經過商議後，建議由中國前往歐盟國家的旅客，在出發前應提交病毒檢測陰性報告。



由歐盟27個成員國官員組成的IPCR除了強烈鼓勵（Strongly encourage）中國的旅客在出發前接受病毒檢測外，亦認為來往中國航班上的旅客戴上口罩，歐盟政府同時在機場向來自中國的旅客隨機檢測病毒，和化驗機場內的污水。但歐盟目前沒有針對來自中國的航班祭出新規。

在歐盟發布建議之前，美國、法國、意大利和西班牙等國已宣布對來自中國的旅客實施更嚴格的入境防疫措施。歐盟委員會發言人說，大多數成員國支持強制的出行前檢測，且許多國家呼籲歐盟採取統一政策。目前，上述建議未納入新規，但成員國同意於本月中旬再次評估形勢。

中國在8日起放寬旅遊限制，但當地爆發新一波感染，導致醫院和殯儀館受壓。世界衛生組織（WHO）官員同日認為中國的疫情數據不完善，而且對病歿定義過於狹窄，呼籲當地提供更透明和準確的數據，同時提升疫苗接種率。

現時世界多個國家和地方都陸續對中國旅客收緊防疫要求，美國總統拜登（Joe Biden）表示，對中國處理疫情的方式感到憂慮。

但國際航空運輸協會（IATA）總幹事沃爾什周三發表聲明說，歷史證明旅行限制只能將新感染高峰推後幾天，並無法阻止其到來，但會阻礙國際來往、打擊經濟、破壞就業，提醒「各國政府必須基於科學事實而不是政治來做決定。」