Tesla墮崖車上4人奇蹟生還　驚揭醫生爸疑企圖拉妻小陪死

美國加州沿海公路發生一宗恐怖交通事故，一輛特斯拉（Tesla）電動車1月2日墜落崖下，至約76至91米下方的岩石堆上，汽車變成廢鐵一堆。車上的2名成人和2名兒童奇蹟生還。經調查後發現，肇事者居然是駕車的男子。



事發在1月2日上午約10時50分，地點則位於三藩市以南約24公里處名為「魔鬼滑坡」（Devil's Slide）的地區。

出事的白色Tesla汽車在1號高速公路上向南行駛，就在帕西菲卡（Pacifica）和蒙塔拉（Montara）之間的湯姆蘭托斯隧道（Tom Lantos Tunnels）以南處偏離道路，最終衝破圍欄掉下懸崖。

經警方調查發現，是現年40歲的男子帕特爾（Dharmesh A. Patel）是肇事者。他被控企圖謀殺以及虐待兒童。他在2日被捕。

帕特爾是一名放射科醫生，執業已11至20年。

汽車墮崖時，車上連同他在內，還有他現年41歲的妻子妮哈（Neha），以及7歲的女兒和4歲的兒子。

美國加州沿海公路發生一宗恐怖交通事故，一輛特斯拉（Tesla）電動車墜落崖下，至約76至91米下方的岩石堆上，汽車儼如廢鐵一堆，車上的2名成人和2名兒童奇蹟生還。經調查後發現，肇車者居然是駕車的男子。圖為2023年1月2日，救援人員在處理已經墜落崖上的汽車。（Reuters）

加州消防局海岸長官波廷傑（Brian Pottenger）稱，從汽車的損壞狀況看來，這部Tesla在墮崖後至落地前可能曾翻滾數次，最後在石灘上四輪朝天。

加州公路巡邏隊（California Highway Patrol，CHP）飛行官Shaun Bouyea向美國《人物》（PEOPLE）網站稱，他從未見過這樣車禍現場。

他說見過人們駕車墮崖並生還，但不是從約91米這麼高的地方墜落還能保住性命。他還說，這麼多人在出事汽車內並且全部生還，這也是不尋常的。

他憶述說，當人們看到2名兒童在車內還在動的時候，改變了整個救援工作的氣氛。救援人員看到他們生還，登時充滿希望。

加州公路巡邏隊（California Highway Patrol，CHP）在調查進行到3日早上時，便認為事件的起因是蓄意的行為。而且他們並不認為是特斯拉的自動輔助駕駛功能導致事故發生。