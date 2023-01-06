內地開關｜分析：中國通關東南亞旅遊業料成大贏家

經濟師說，東南亞旅遊業有望成為中國開放邊境後的最大受益者。



路透社報道，擁有14億人口的中國實施了長達3年的嚴格邊境管控措施，終於將在星期天（1月8日）重開邊境，料將帶動大量出境旅遊。而東南亞各國沒有要求中國旅客提供新冠檢測陰性證明，只有馬來西亞和泰國表明會檢測中國航班的廢水。

聯昌國際銀行（CIMB）經濟師宋誠煥（Song Seng Wun）受訪時說，新近才恢復流動的中國遊客料將選擇「麻煩最少」，不需要進行新冠檢測的旅遊目的地。

澳洲、英國、印度、日本和美國等國家要求入境的中國旅客提供新冠檢測陰性證明，但柬埔寨、印度尼西亞和新加坡等11個東南亞國家都表明，不會對中國旅客採取差別待遇。

宋誠煥說，這意味着東南亞國家將坐收漁利，「本區域的國際機場越是繁忙，對它們的經濟體越是有利。」

另外，根據ITB China貿易展覽會於2022年12月發布的一項調查報告，76%的中國旅行社把東南亞列為出境游恢復後的首選目的地。

根據花旗銀行數據，2019年有1億5500萬中國人出境旅遊，支出達2,546億美元，接近越南的國內生產總值（GDP）。花旗研究人員預計，大眾旅遊將於2023年第二季度開始取得「有意義的複蘇」。

2019年到越南遊玩的外國遊客達1,800萬人次，其中近三分之一來自中國；而到訪新加坡的國際遊客中，約五分之一是中國人，消費額達6.71億美元。

根據泰國目前的預測，2023年到訪泰國的中國遊客料將達到500萬人次，相當於2019年1,099萬人次的一半。

馬來西亞預計，2023年馬來西亞將接待150萬至200萬人次的中國遊客，新冠大流行前為300萬人次。

本文獲《聯合早報》授權轉載

