習近平晤土庫曼總統：「中國+中亞五國」為中國與中亞合作新機制

中國國家主席習近平1月6日上午在北京同來華進行國事訪問的土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdimuhamedow）舉行會談時表示，「中國+中亞五國」合作機制是中國同中亞國家開展合作的新機制，公開透明、互利共贏、平等互惠、務實管用。



據中國外交部消息，當天習近平在人民大會堂同來華進行國事訪問的土庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫舉行會談。兩國元首中國，將中土關係提升為全面戰略夥伴關係。

習近平在會談中強調，「中國+中亞五國」合作機制是中國同中亞國家開展合作的新機制，公開透明、互利共贏、平等互惠、務實管用。中方願與土方加強溝通協作，辦好首屆「中國+中亞五國」峰會。中土都主張維護和平、促進發展，是推動全球治理改革的同路人。中方支持土方同上海合作組織開展建設性合作，願同土方一道，踐行真正的多邊主義，共同推動構建人類命運共同體。

土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫表示，土方高度評價並完全支持「中國+中亞五國」合作機制，願積極支持中方成功舉辦「中國+中亞五國」峰會，共同維護地區安全和發展。

據此前報道，時任中國國務委員兼外長王毅2022年6月8日在努爾蘇丹出席「中國+中亞五國」外長第三次會晤後會見記者時表示，此次會晤最重要的成果是一致同意建立「中國+中亞五國」元首會晤機制。