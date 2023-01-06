澳洲財長對中國傳將重啟煤炭進口表歡迎

中國持續逾兩年停止從澳大利亞進口煤炭後，澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）對中國據報正討論重啟煤炭進口的消息表示歡迎，指取消這些貿易限制符合兩國的利益。



據路透社星期五（1月6日）報道，查默斯被記者問及相關報道時說，雖然目前還沒有得到確認，但如果煤炭貿易能夠恢復，將會是個「極受歡迎的發展」（incredibly welcome development）。

查默斯也呼籲中國進一步放鬆對其他行業的進口限制，稱這些限制影響了價值數百億澳元的出口，「取消這些貿易限制符合兩國的利益。」

中國過去一直是澳洲最大的貿易夥伴，中國市場對澳洲礦產出口至關重要。不過兩國關係在過去數年因間諜滲透的指控、澳洲禁用華為等事件持續惡化，而澳洲對冠病疫情源頭調查的主張更促使中國在2020年末非公開禁止進口包括煤炭、海鮮和葡萄酒等澳洲產品。

彭博社本週引述知情人士說，中國國家發展和改革委員會星期二（1月3日）與部分電力和鋼鐵企業開會，討論了恢復澳煤進口一事。計劃將首先允許寶武、大唐、華能和國能等四家企業自澳進口煤炭。

路透社星期五則引述三名知情人士說，國能集團已經下了第一單澳煤訂單，為通常用於發電廠的動力煤，預計最快可在本月底前裝船，但沒有提供更進一步的細節。報道稱，國能集團沒有立即回應置評請求。

中澳關係近來逐步改善有跡可循。去年11月，中國國家主席習近平在印尼峇厘島會見了澳總理阿爾巴尼斯；緊接着在12月，澳外長黃英賢就訪問了中國，這也是數年來首位澳外長訪華。若重啟煤炭進口屬實，則標誌着兩國關係進一步回暖。