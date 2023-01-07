路透社：TikTok凍結與美國安全協議相關招聘

兩名消息人士透露，在部分美國官員的反對聲浪越來越大之際，中國短視頻平台抖音海外應用版TikTok已凍結了與美國潛在安全協議相關的顧問招聘程序。



據路透社報道，為了說服美國政府同意公司不改變所有權結構的情況下繼續運營，TikTok制定了一系列安撫華府的措施，包括聘請一名第三方監控員、一名原始碼檢查員和三名審計員，其中包括一名專門負責網絡安全的審計員，及一名確保現有TikTok伺服器上的美國用戶數據在遷移到甲骨文公司後將被刪除的審計員。這些職員的薪水將由TikTok支付，但仍需向美國政府官員通報。

TikTok在去年12月初發出部分職缺的提案請求，以向美國財政部下屬的外國投資委員會（CIFUS）提出潛在候選人並尋求批准。但一名消息人士稱，由於交易受挫，TikTok上個月通知競爭其中一個職位的顧問，招聘程序已被凍結，並將在1月底前通知會否重啟招聘程序。

其中一名消息人士稱，TikTok在向這名應聘者解釋時，只說基於「最近的發展」，但沒有詳細地說明。

消息人士稱，TikTok此舉將讓一些支持與TikTok達成安全協議的美國官員感到不安，並加強在華府中要求拜登命令字節跳動剝離TikTok業務的鷹派官員的影響力。不過，目前尚不清楚美國政府何時會對TikTok的未來做出決定。美國財政部和白宮沒有立即回應置評請求。

TikTok一名女發言人證實，公司已經暫停了第三方安全供應商的招聘程序，並表示這是因為美國外國投資委員會尚未批准安全協議。她補充說，TikTok原本計劃現在就已達成了協議。

她還透露，TikTok正快速地招聘那些不需要美國監管部門批准的數據安全職位。「雖然我們擬定計劃的某些部分是為了符合美國政府的監管要求，但我們正在繼續推進整體的安全措施。」

2020年8月，美國海外投資委員會以保護美國用戶數據為由，要求字節跳動剝離TikTok，但總統拜登上台後，就撤回了這個要求。多年來，TikTok一直在努力地制定計劃來尋求美國政府的信任。

目前，TikTok已經公布了幾項旨在安撫美國政府的措施，包括在美國甲骨文公司存儲美國用戶數據，以及設立一個監督數據保護和內容審核的美國安全部門（USDS）。截至目前，TikTok已經花費15億美元（約117億港元）用於招聘和重組，以建立該部門。

不過，拜登去年12月仍簽署了一項法案，禁止聯邦僱員（約400萬人）在政府發放的設備上使用TikTok。在這之前，美國多個州和地方政府已出台了類似禁令，其中威斯康星州星期六也加入了這一行列。

本文獲《聯合早報》授權轉載

