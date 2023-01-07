泰國1月9日起收緊防疫要求　入境旅客須出示疫苗證明及買保險

多間泰媒報道，泰國政府已向航空公司公布，在1月9日至1月31日收緊對所有18歲或以上入境旅客的防疫要求，包括要求出示至少接種2劑新冠疫苗的證明或其他同樣獲認可的證明，以及購買涵蓋新冠疾病治療的旅遊保險。



泰國政府旅遊局駐香港辦事處在網站發布公告指，由2023年1月9日起，所有年滿18歲的香港旅客入境泰國必須提供：

（1）最少兩劑新冠疫苗接種紀錄或新冠疫苗接種醫學豁免書或 已接種一劑及持有6個月內的康復證明

以及（2）購買包括新冠肺炎（COVID-19）治療的旅遊保險，而醫療保險需包括入境當天至離境日後7天。

網站指，新措施有效期為2023年1月9日至1月31日。未滿18歲的香港旅客及轉機乘客，則不用出示證明及保險。

泰國政府旅遊局駐香港辦事處2023年1月7日在網站公布泰國入境新安排（網站截圖）

泰國政府旅遊局駐香港辦事處也在Facebook發布新帖文，以問答方式進一步講述新安排。

泰國政府旅遊局駐香港辦事處2023年1月7日在網站公布帖文講述新安排（FB@Tourism Authority of Thailand (HK) / 泰國政府旅遊局 (HK)）

泰國公共衞生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）之前在與衞生部、交通部、外交部及旅遊部等官員開會後，已在1月5日對記者稱，所有訪泰旅客將必須出示至少接種2劑新冠疫苗的證明，又談到會要求旅客買保險。當時未公布實施日期。

泰國2022年10月取消要求入境旅客提供接種疫苗證明、抗原測試結果以及醫療保險。但當地官員認為隨着中國大量民眾恢復外遊，很多國家或地區的人們感染新冠病毒的可能性將增加。

阿努廷說，新措施推出是必須，因泰國是包括中國在內很多遊客的目的地，不過他指出，這些措施必須是非歧視性的。