麥卡錫當選美眾院議長　共和黨當務之急：逼華府削開支

美國國會眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）經歷15輪投票後終於當選眾議院議長。美媒1月7日指，由於眾議院的共和黨人希望迫使白宮同意大規模削減開支，他們將引導國家走向各種財政攤牌。



麥卡錫最親密盟友、共和黨眾議員麥克亨利（Patrick McHenry）在議長選舉投票後不久表示，眾議院共和黨的主要優先事務是債務、赤字和財政部門。

共和黨欲逼華府削減經費

《華盛頓郵報》（Washington Post）說，眾議院共和黨人將要求華府削減數十億美元開支，這主要針對那些民主黨人說資金已不足的衞生、教育和勞工等聯邦機構。

報道引述共和黨議員稱，他們同意在即將到來的來年預算談判中持強硬立場，可能包括要求對社會保障和醫療保健進行重大改革。

華府恐債務違約或政府停擺？

根據這間傳媒及兩黨政策研究中心（Bipartisan Policy Center）經濟政策總監Shai Akabas的講法，政府最快或在今年夏季超出債務上限，共和黨必須在此提高債務上限，否則或美國債務違約。

國會議員還必須在2023年9月30日前爲聯邦機構和項目提供資金，否則華府將在秋季停擺。

麥卡錫2022年11月7日已暗示，倘共和黨掌控眾議院，他們將要求華府削減開支以換取提高債務上限，這將引發一場冒險的財政攤牌，或導致災難性的債務違約。