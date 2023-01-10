中國停發日本公民赴華普通簽證　日方抗議：要求撤銷措施

中國駐日本大使館1月10日公布，自即日起暫停審發日本公民赴華普通簽證，日本共同社報道，日本外務省10日就此事向中國駐日本大使館提出抗議，要求撤銷該措施。



根據中國駐日本大使館的公告，自即日起暫停審發日本公民赴華普通簽證，又指「何時恢復，請候通知。」

中國駐日本大使館2023年1月10日刊出的公告（網站截圖）

共同社報道，日本外務省就暫停中方對日本國民辦理簽證手續一事，向中國駐日本大使館提出抗議，要求撤銷該措施。

在中國疫情升溫後，日本、韓國、美國、英國等多國提高對中國入境人士的檢疫要求，日本要求來自中國的旅客提交陰性的新冠病毒檢測證明，抵埗後再檢測，並要求航空公司不增加中國直飛航班的班次、航班要降落在數個指定機場等。中國外交部對此表達不滿。

在中國停向日本旅客發新簽證的消息傳出後，中國外交部發言人汪文斌10日指，中方發布新冠病毒感染乙類乙管總體方案和中外人員往來暫行措施之後，多國表態予以歡迎，但也有少數國家宣布對來自中國的旅客採取入境限制措施。

他指中方與有關國家充分溝通，詳細介紹中方優化調整防疫措施的科學性、合理性和當前中國國內疫情形勢，但令人遺憾的是少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，他稱中方堅決反對並採取對等措施。