北約歐盟簽合作宣言　中國：堅決反對冷戰思維

北約（NATO）和歐盟（EU）1月10日簽署合作聯合宣言後，中國駐歐盟使團表示，中方對聯合宣言中的對華無理指責和冷戰思維表示堅決反對。



北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）10日在比利時首都布魯塞爾（Brussels）的北約總部共同出席《歐盟—北約合作聯合宣言》的簽字儀式。

這份宣言當中提到，中國愈來愈強硬的態度和政策為歐盟和北約帶來挑戰。

中國駐歐盟使團其後發聲明稱，中國是在和平安全問題上記錄最好的大國，成立70多年來，從未主動挑起過戰爭、入侵別國領土、搞軍事同盟、輸出意識形態、干涉他國內政、跑到別人家門口鬧事、主動打貿易戰，也不搞「長臂管轄」。

聲明指，中國的發展是要讓14億人民都過上好日子，不會去威脅任何人，無意取代任何人，更不會對任何國家和組織構成挑戰，中方堅決反對以損害中國利益、犧牲對華關係為代價搞「小圈子」，堅決反對在國際上以價值觀為幌子黨同伐異，搞陣營對立。

中國駐歐盟使團還稱，希望北約和歐盟摒棄冷戰思維，以事實為依據，理性客觀看待中國發展，多做有利於地區和世界和平穩定的事。