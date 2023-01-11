中國停發日韓公民赴華簽證　韓媒指考驗旅遊業　日企稱影響不大

中國駐韓國大使館1月10日稱，即日起暫停簽發韓國公民赴華短期簽證。中國駐日本大使館10日公布，即日起暫停審發日本公民赴華普通簽證。韓媒10日稱，中國的決定令韓國旅遊業再面臨大考驗。日媒11日稱，日本企業指新措施對他們的影響不大。



韓聯社網站10日稱，中國停發簽證，令韓國旅遊業復蘇再次按下暫停鍵，企業活動可能會受衝擊。

報道指，旅遊業界指已準備赴華旅遊產品的日程和路線，但由於往返兩國的航班未恢復至新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）疫情前水平，加上韓國政府收緊對自中國入境旅客的防疫措施，因此旅行社未推出赴華旅遊產品。

報道提及，有旅行社指，新措施不會帶來即時影響，但若因此影響韓中關係，將不利於旅遊業重啟，未來前景也不會樂觀；也有旅行社形容新措施是雪上加霜。而主要辦理商務簽證的旅行社遭受的打擊更大。

報道稱，航空業界表示，中國停發短期簽證的措施在短時間內不會有太大影響，但若措施長期持續，可能會導致2023年度工作計劃出現差池。

日企稱影響不大

日本富士新聞網（FNN）11日稱，豐田汽車（Toyota）表示，中國停發簽證的措施目前對他們沒影響，但他們會繼續密切關注情況。

三菱電機（Mitsubishi）指，由於中國疫情爆發，公司本來已在原則上指示員工避免到中國大陸出差，所以公司認為中國的新措施目前對他們沒影響。