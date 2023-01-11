入境防疫措施被指歧視中國人　韓國：不符合事實

韓國的入境防疫措施被指歧視中國人，包括有中國旅客投訴要「掛黃牌」，認為過程充滿屈辱。韓國保健福祉部1月11日回應稱，這說法不符合事實，又指「掛黃牌」措施目的是引導旅客前往機場檢測中心，適用於自中國入境的所有國籍旅客。



韓聯社網站11日稱，中國媒體引述中國網民稱，韓國的防疫檢查只針對中國人，而且當地的自費隔離點條件極為簡陋，甚至沒有床和熱水提供。韓國要求從中國入境的人士接受新冠病毒（SARS-CoV-2）檢測，有內地網民指他們抵達韓國後，須掛着黃色牌排隊，像是被當街遊行一樣，沒有私隱。

韓國保健福祉部11日回應指，韓國的防疫措施只針對中國人的說法不屬實，其實所有自中國入境的人士不分國籍，一律須在入境前後接受新冠病毒檢測。韓方指，區別在於短期停留外籍旅客須在抵達韓國後，立即在機場接受檢測，確診時在臨時隔離設施進行隔離。韓國公民以及長期居留外籍人士須在抵韓後24小時內，前往居住地所在轄區接受檢測，並進行居家隔離。

韓方附上一張自中國入境的英國籍人士掛黃牌的照片，稱這措施目的是引導旅客前往機場檢測中心，適用於自中國入境的所有國籍旅客。

韓國保健福祉部表示，自中國入境的短期停留確診外籍旅客使用的臨時隔離設施，均為中國遊客以往常用的觀光酒店級別以上的客房，韓國人也會入住這些房間。韓方說，這些房間床鋪乾凈、有溫水供應，韓方向入住者提供食物、退燒藥、感冒藥、消毒用品。