岸田文雄與辛偉誠簽《互惠准入協定》　日媒：應對中國崛起

撰文：洪怡霖
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英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）1月11日在倫敦與日本首相岸田文雄舉行會談，期間簽署《相互准入協定》（Reciprocal Access Agreement, RAA）。

岸田文雄9日凌晨乘坐政府專機從東京羽田機場啟程，展開訪問歐美之旅。根據行程，他將依次訪問法國、意大利、英國、加拿大、美國。

↓岸田文雄在英國與辛偉誠會晤↓

七國集團（G7）首腦會議5月將在廣島舉行。根據共同社，岸田文雄與辛偉誠11日下午會談，已討論就成功舉辦G7廣島峰會而合作。兩人之後簽署《相互准入協定》。這允許英國軍隊在日本部署，英國首相府形容它是兩國逾一世紀來最重要的防衛協定

這間傳媒稱，兩國簽署《相互准入協定》旨在着眼於中國的崛起，加深安保合作。除《日美地位協定》外，英國是第2個與日本簽署RAA的國家。第一個是澳洲。

中國外交部發言人汪文斌11日主持例行記者會時就日英簽署重要防衛協定稱，亞太是和平與發展的高地，不是地緣博弈的競技場，中國是各國合作的夥伴，不是任何國家的挑戰。

中國外交部發言人汪文斌2023年1月11日主持例行記者會。（中國外交部）

汪文斌說，有關國家開展防務合作應當有利於增進各國間的相互理解、信任與合作，不應製造假想敵，更不應將集團對抗的舊思維引入到亞太地區。

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