國際研究調查23國對新冠疫苗接受度　中國第二新加坡第三

一項國際研究調查顯示，新加坡人對新冠疾病疫苗的接受度高達92.5%，在23個國家地區中排第三，僅次印度和中國。印度的接受度是98.3%，中國的是96.6%。



調查也顯示，全球對新冠疾病疫苗的接受度，從2021年的75.2%，上升到2022年的79.1%。

這項對佔世界人口60%以上的23個國家和地區的調查也顯示，有八個國家或地區的人民，在接種疫苗上有所保留的人增加了，增幅從英國的1%到南非的21.1%不等。這是對比2022年和2021年的調查結果。

圖為復必泰疫苗（Reuters）

至於接種疫苗追加劑方面，全球平均有12.1%的人有所保留，從中國的1.1%到俄羅斯的28.9%不等。報告沒有提供追加劑接受度的兩年對比數據。

支持18歲以下兒童接種疫苗的比率略有增加，不過父母若有所保留，他們支持18歲以下孩子接種的比率也有所下降。

國際學術期刊《自然醫學》（Nature Medicine）1月9日刊登了《2022年23國對冠病疫苗接受度》的報告。這是由巴塞羅那全球健康研究所教授拉扎勒斯（Jeffrey Lazarus）領隊展開的第三次疫苗接受度調研結果。

調查於2022年6月29日到7月10日展開。總共有來自23個國家和地區的2萬3000人接受調查，各有1000人來自新加坡、中國、印度、美國、加拿大、英國、巴西、俄羅斯、南非等。上一次調查是在2021年的6月展開。

本文獲《聯合早報》授權轉載

