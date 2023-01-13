北京稱實踐證明中國疫苗安全有效

近日，有西方媒體將中國產疫苗與輝瑞等外國疫苗效果進行比較，對於，中國外交部發言人汪文斌稱，關於疫苗問題，國務院聯防聯控機制新聞發佈會近來已多次作出回應，可供查閱。



他稱他想指出的是，中國是全球唯一一個同時擁有多種技術路線新冠疫苗產品的國家，為民眾的基礎免疫和加強免疫提供了多種選擇。目前，中國有13款新冠疫苗批准使用，涵蓋4條技術路線，疫苗和醫療物資總體供應充足，能夠滿足「應接盡接」的需要。

世界衛生組織有關負責人最近表示，中國的疫苗接種率非常高，無論是滅活疫苗、病毒載體疫苗還是mRNA 疫苗，對預防重症和死亡的保護力相當。相關研究也顯示，對於60歲及以上人群，接種3劑滅活疫苗對重症和死亡的保護效果與接種3針輝瑞mRNA疫苗後的保護效果基本一致。中國全病毒滅活疫苗能夠激發較好的細胞免疫和免疫記憶，在預防發病、重症和死亡中發揮着關鍵作用。他稱中國始終把疫苗的安全性放在首位，中國疫苗的安全性良好，總體不良反應報告率低。

當前，中國疫苗全程接種率已達92.9%，60 歲以上老年人接種覆蓋率超過90%，中方已向120多個國家和國際組織供應超過22億劑新冠疫苗。實踐證明，中國疫苗是安全、有效的。中方願繼續同國際社會加強溝通合作，更好應對疫情挑戰，更好保護人民生命健康。