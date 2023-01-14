比利時指控北京影響歐洲決策　中國駐比使館反駁

比利時國家安全局（VSSE）1月12日發表雙年報告，在齊集很多大型國際機構的比利時布魯塞爾，對中國間諜而言極具吸引力。內文指中國試圖透過灰色地帶影響比利時國家決策。中國駐比利時使館13日表示，言論並無事實依據，充斥主觀猜忌和意識形態偏見，影響中資企業聲譽。



中央社13日引述比利時國家安全局（VSSE）12日發布《2021至2022年度情報報告》（Intelligence Report 2021-2022）稱，中國利用遊說、政治影響、間諜活動、經濟勒索及假資訊戰等灰色地帶收集情報，試圖影響比利時或其他國家決策。

報告聲稱，「中國在我國的活動，不僅限於眾所周知的間諜竊取國家機密，或由黑客癱瘓重要公司或政府的網站。為影響（他國）決策，中國動用所有國有和非國有資源。」

報告指控說，歐洲官員、議員、遊說組織工作者時常切換，中國即加以操作，「前政客和公務員突然發現自己在桌子的另一邊成為（中國的）遊說者。」

比利時國安局另發新聞稿指，為防備外國投資損害國家安全，政府已建立監控機制，包括監視潛在投資者，2023年夏季起推行。

中國駐比利時使館回應

中國駐比利時使館發言人13日回應指，比利時在沒有任何證據的情況下對中方妄加指責，極不嚴肅、極不負責任。有關言論毫無事實依據，充斥主觀猜忌和意識形態偏見，對中資企業在比正當合法經營抹黑詆譭，嚴重影響中資企業聲譽，給企業正常生產經營造成潛在損害，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人敦促比利時有關方面摒棄對華意識形態偏見，客觀公正看待中國和中比關係，為中比各領域務實合作多做有益的實事。