日本因俄烏戰爭警惕中國　進一步靠攏美國

撰文：歐敬洛
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日本首相岸田文雄抵達歐美之行的最後一站美國，與總拜登（Joe Biden）會面並發表聯合聲明。日本這次訪行中國成為了最重要的議題，這是日本近十年來最大的政策改變，也讓日本進一步靠攏美國。

岸田文雄前往歐美訪問前，制定新政策，擺脫戰後的政治與心理障礙，增加國防開支並提高軍事能力。要求日本不僅能自衛，還要在必要時作出「反擊」，對敵基地反動攻擊。這對日本而言是一個深刻的轉變，過去日本受二戰的歷史影響，極力避免捲入國際衝突，擴軍一直是日本的禁忌。

圖為1月13日，拜登在白宮與岸田會晤。（Reuters）

岸田提出的目標，是讓國防開支至2027年增加至佔國內生產總值的2.7%，這與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在俄羅斯入侵烏克蘭不久後，宣布要把軍費增加至佔國內生產總值的2%相同。俄烏戰爭改變了兩國的態度。

岸田在13日於約翰-霍普金斯大學稱，俄羅斯入侵烏克蘭標誌着後冷戰時代的結束。若容許單方面武力改變現狀的做法，類似的戰爭會在亞洲爆發。岸田明確表示道日本、美國與歐盟要團結制衡中國，敦促北京不可以違反規則的方式改變國際秩序。

日本長久以來的擔憂是中國與朝鮮，但在這次的會晤上在朝鮮的着墨不多。岸田政府上任後對俄羅斯入侵烏克蘭的譴責，也明顯與2014年吞併克里米亞事件有很大的分別。美國會看見日本的態度轉變，美日的態度愈見趨同。

歐亞集團主席布雷默（Ian Bremmer）表示，日本之所以改變，除因安全環境促成，也是因拜登的領導更容易讓日本靠攏，不像前特朗普特朗普（Donald Trump）時擔憂其出爾反爾。

圖為1月13日，日本與美國NASA簽署協議，在太空探索與太空軍事上加強合作。（Reuters）

岸田贊同拜登的觀點，也期待美國能進一步參與亞太事務，與澳洲及印度共同應對北京。在岸田的領導下，不點名中國的傾向正逐漸消失。

日本在12日宣布將在鹿兒島縣西之表市的馬毛島，建造新的空軍基地，供自衛隊與駐日美軍訓練，兩國亦同意增加駐沖繩島美軍，還宣佈計畫將外太空納入美日安全條約範圍。美國前駐日本大使、參議員前駐日大使哈格蒂（Bill Hagerty）表示，美國將會提高與日本軍事互通，包括透過向日本出售更多軍備，日本將會是美國最大的軍事平台提供者。

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