中國家衞健委主任與譚德塞討論防疫　世衛籲提供更多數據

中國國家衞生健康委主任馬曉偉1月14日與世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）通電話，中方表示，雙方主要就當前疫情防控工作交換意見。



中國國家衞健委指，馬曉偉在通話中表示，中方自疫情初期就同世界衛生組織和各國分享信息，最早鑑別出病原體並分享基因序列，並同世界衛生組織建立技術交流機制，中國因時因勢主動優化調整疫情防控政策以來，雙方已開展多次技術交流。

他稱，中方將一如既往支持世界衛生組織發揮作用，團結國際社會一道抗擊疫情。

據中方指，譚德塞高度讚賞中國政府新冠疫情應對努力，感謝中方與世界衛生組織長期進行疫情技術交流、分享疫情信息數據，雙方一致同意繼續加強疫情防控技術交流合作，共同維護全球衛生安全。

譚德塞曾促中方提供更多數據

世衛其後發表聲明，談及今次通話，指世衛正分析中國提供、涵蓋去年12月初至1月12日的數據，包括與疫情相關的入院、緊急治療及死亡等資料，認為這些數據可以進一步了解中國在新一波疫情的情況。

世衛要求北京方面繼續公開分享有關數據，同時認同中國當局加強為不同層面的民眾提供治療的努力。

譚德塞強調，在尋找疫情源頭一事上，中國需要更深入的合作和透明度，並執行傳染性肺炎源頭策略顧問小組報告列出的建議。而他之前曾多次公開要求中國提供更多疫情數據，他在1月4日表示，對中國的新冠疫情感到憂慮，籲北京方面提供更透明和可靠的數據。