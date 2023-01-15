美國航母尼米茲號入南海　中國山東艦同場實彈軍演

撰文：張顥庭
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美國海軍1月13日宣布，尼米茲航母打擊群（NIMCSG）已在當日進入南海，展開多項訓練。中國解放軍已派出2艘艦隻跟隨。

美國有線電視新聞網13日（CNN）引述美國海軍當日聲明稱，尼米茲航母打擊群當日已進入南海，並展開海上打擊、反潛、地空聯合等訓練。

打擊群由尼米茲號航空母艦（USS Nimitz）、1艘導彈巡洋艦和3艘導彈驅逐艦組成，為2022至2023年部署期間，首次進入南海。

中國解放軍已派出2艘艦隻跟隨。「南海戰略態勢感知」隨後在微博發文稱，尼米茲航母打擊群12日經穿越巴士海峽進入南海，並在13日於黃岩島西北約200公里海域展開活動。

據微信公眾號「人民海軍」14日公布，隆冬時節，在南海某海域，白浪如練，暗流湧動。由多艘不同型號艦艇、數十架各型戰機組成的山東艦編隊在此擺兵佈陣，一場實戰化對抗演練一觸即發。

報道內容稱「敵機」向編隊近飛，戰鬥警報響起「編隊加強對空防禦警戒」。指令一出，編隊迅速構建起嚴密的預警探測體系，一張海空立體式「獵鷹大網」聞令展開，各艦快速變換戰鬥隊形嚴陣以待。

接着，數批殲-15戰機依令起飛、前出攔截「發現目標，請示攻擊」。在攻防鏖戰中飛行員充分發揮戰術優勢準確判斷「敵機」意圖，向「敵」目標發起「攻擊」。

實兵對抗演練結束後，戰鷹伴着夕陽陸續返航加油掛彈、通電檢查、慣導對準……山東艦飛行甲板上艦載機再次出動，星河夜幕下又一批殲-15機噴着耀眼的尾焰伴着巨大的轟鳴聲呼嘯升空。

報道稱，此次訓練山東艦編隊從難從嚴組訓施訓深入開展海面、空中、水下等多兵種、跨領域、高難度立體攻防作戰科目專攻精練，訓練中又有一批殲-15飛行員取得夜間航母資質認證，標誌着航母編隊體系作戰能力進一步躍升。

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