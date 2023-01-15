英國稱拋磚引玉主戰坦克運往烏克蘭　盟友供烏戰車有幾「把炮」？

獲得西方國家軍援的烏克蘭，防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）稱烏事實上已成為北約成員國。包括法國、美國和德國在內國家先後同意向烏克蘭提供戰車，英國1月14日亦證實將提供挑戰者2（Challenger 2）主戰坦克，成為第一個將如此重型武器供烏的西方國家。



烏克蘭真正想要的是戰鬥坦克，但盟國看來不想過度刺激俄羅斯，導致戰火加劇。根據一些西方國家的說法，包括法國及美國，都無意在短期內照辦。法國的主戰坦克勒克萊爾（Leclerc）及美國主戰坦克M1艾布拉姆斯（M1 Abrams）短期內都不會運到烏克蘭。

納粹德國二戰時曾入侵蘇聯，「坦克供烏」一事對德國來說更是敏感，這就是為什麼柏林遲遲未決定的原因。不過連同波蘭等在內，盟國倒是已將一些裝甲車及火炮等交到烏軍手上，協助基輔抗俄。

AMX-10

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）承諾向烏克蘭提供法國製裝甲車AMX-10 RC。他形容這是輕型坦克，但這其實是一部裝甲偵察車。

坦克通常有大口徑主炮、重型裝甲和履帶。履帶式戰車未如由橡膠輪推動的戰車走得那麼遠，不過往往會有更強的裝甲。

圖為2013年，法國裝甲偵察車AMX 10 RC（前）和德國的步兵裝甲輸送車在德國魏斯瓦瑟（Weisswasser）進行德法聯合演習。（Getty）

AMX-10 RC中的RC是法文Roues-Canon縮寫，意思是輪式火炮。設計特點是機動性與寧靜。

由1976年開始量產的AMX-10 RC，是一款配備105毫米火炮的裝甲車，主要用於偵察，時速可達85公里。它不是擁有更大火炮的主戰坦克的對手，但可作其他用途。

美國與德國分別有意向烏克蘭供應布拉德利戰車（Bradley Fighting Vehicle）及貂鼠式步兵戰鬥車（Marder Infantry Fighting Vehicle），同時計劃向烏軍提供相關訓練。

M2布拉德利戰車

美國向烏克蘭提供的M2布拉德利戰車也不屬於輕型坦克，是一部履帶式中型裝甲車，配備一個25毫米機炮、一支炮塔式機槍及數枚導彈。

它在戰爭期間能運送並保護9至10名步兵，包括負責操作軍車的3人，時速達65公里，可在深達1.2米的水域中行駛，也能由貨機運載。

這個型號的步兵戰車上有能摧毀坦克的拖式反坦克導彈（TOW），可與烏軍的坦克搭配使用。

圖為2017年，美軍於韓國抱川市參加演習期間坐在一部M2布拉德利戰車。（Getty）

在美國，M2布拉德利戰車可與美國主戰坦克M1艾布拉姆斯（M1 Abrams）一同使用，以擊退敵方坦克和步兵。擁有更強裝甲和更重型武器的M1艾布拉姆斯上前線，M2布拉德利戰車則在側面進行防守。

Marder

德國提供的貂鼠式步兵戰鬥車是種多功能武器系統，可容納6到7名炮手，能在深達2米的水域中行駛。

它配備20毫米全自動火炮，可選用於地面和空中目標的米蘭（Missile d'Infanterie Legar Antichar，MILAN）制導導彈系統，還有防禦核、生物、化學武器的通風系統。

圖為2022年10月26日，德國Marder步兵戰車參加在立陶宛舉行的北約軍演。（Getty）

《德國之聲》指，貂鼠式步兵戰鬥車1971年服役至今，老舊但可靠。它與輕型坦克類似，但在外部裝有雙人炮塔，配備20毫米火炮及同軸7.62毫米機槍。

Challenger 2

英國是首個提供主戰坦克的西方國家。英方稱，向烏克蘭提供挑戰者2（Challenger 2）坦克或扭轉俄烏戰爭的局勢，以及希望盟友跟進。

圖為2017年3月22日，英國挑戰者2坦克乘船抵達愛沙尼亞。（Getty）

挑戰者2坦克高約27尺3寸，重62.5噸，配備可發射反坦克或高爆碎甲彈的120毫米線膛炮、一支鏈槍和一支車頂機槍。

美媒《商業內幕》（Business Insider）引述專家稱，這款坦克將優於俄羅斯所有主戰坦克，英國《電訊報》則稱它能在戰場上對俄軍造成重大打擊。

T-72

波蘭自戰爭爆發以來向烏克蘭提供240多部T-72。俄羅斯主戰坦克大多也是蘇聯時期的T-72。

圖為2020年，俄羅斯軍演期間展示T-72 B3主戰坦克。（Getty）

波蘭還想向烏克蘭提供豹-2（Leopard 2）主戰坦克，但由於豹-2由德國設計，波蘭需獲德國許可才能這樣做。

德國尚未作出決定，但德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）12日稱，德國不應阻礙其他國家做出支持烏克蘭的決定。