拜登向馬丁路德金致敬　美媒：為2024大選爭黑人票試水溫

美國總統拜登（Joe Biden）在美國黑人民權運動領袖馬丁路德金（Martin Luther King, Jr.）生前主理的一座歷史悠久教堂裏，告訴美國人，要從馬丁路德金的一生汲取教訓，修復分歧、極端主義和不公正現象。



路透社報道，1月16日為馬丁路德金紀念日，拜登應佐治亞州（Georgia）民主黨籍參議員沃諾克（Raphael Warnock）的邀請，15日到亞特蘭大埃比尼澤浸禮會教堂（Ebenezer Baptist Church）的禮拜佈道會上致辭。沃諾克為埃比尼澤浸禮會教堂的牧師。

拜登的演說圍繞在國家和世界正在與專制勢力戰鬥，他說：「我現在正站在美國和世界的一個關鍵時刻。」他說，這是「做出選擇的時刻」。

拜登問道：「我們是選擇民主而不是專制的人嗎？我們必須選擇的是共同體，不是混亂。我們會選擇愛而不是仇恨嗎？這些都是我們這個時代面對的問題，也是我來這裏的原因。」

彭博社說，拜登是首位在埃比尼澤浸禮會教堂演說的在任美國總統，為推動黑人選民在他預期於2024年尋求連任時出來投票探溫。

拜登有意尋求連任，而沃諾克剛在2022年11月中期選舉中再次當選佐治亞州參議員，贏得多6年任期。在沃諾克未來幾年無競選壓力之時，拜登希望藉助沃諾克和佐治亞州黑人選民，在他尋求連任時助他一臂之力。

1月15日是馬丁路德金94歲冥誕。 1968年4月4日，39歲的馬丁路德金在田納西州孟菲斯（Memphis）被一名公開的種族隔離主義者暗殺。從1960年直到他遇刺之時，一直是埃比尼澤浸禮會教堂的牧師。

本文獲《聯合早報》授權轉載

