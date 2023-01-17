尼泊爾72死空難　英媒：專家稱機師或涉誤判致意外發生

尼泊爾雪人航空公司（Yeti Airlines）編號YT691、載有72人的內陸機1月15日在尼泊爾西部博克拉（Pokhara）墜毀，官員及航空公司1月16日稱，機上沒生還者。英媒16日稱，專家認為涉事客機的機師事發時可能有誤判，導致意外發生。



出事客機15日從尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）飛往位於西部的渡假城市博克拉，之後在博克拉附近的河峽谷墜毀。

英國《太陽報》（The Sun）16日稱，航空專家巴奇（Ron Bartsch）表示，意外原因可能與尼泊爾稀薄的空氣、以及機師對速度的判斷錯誤有關。

網上流傳由網民在地面拍攝、顯示飛機墜毀前飛行狀態的影片。巴奇觀看影片後指，客機在事發時看來在半空中失速。他說飛機在尼泊爾這種海拔較高、空氣稀薄的地方飛行時，飛行速度會較快，而機師可能因此以為飛機的飛行速度比實際速度快，於是決定減速，最終卻導致飛機失速。

巴奇說，尼泊爾的地形、強風和高海拔令飛機非常難以飛行，而且當地的跑道對機師來說非常具有挑戰性，它們是世上其中一些最具挑戰性的跑道。

報道稱，另一名航空專家貝利（Byron Bailey）同意失速是最有可能導致墜機的原因，因為飛機「飛得非常慢」。他表示，駕駛飛機出入尼泊爾機場的機師須取得特殊認證，因為當地地形陡峭，飛行難度高。