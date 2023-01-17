中國外交部：XBB.1.5成美國頭號毒株　籲美方透明分享疫情信息

中國疫情升溫後，外交部1月17日表示，中國疫情不會對當前歐洲疫情形勢造成大影響，若歐洲國家針對旅客採取措施，應是科學、適度和非歧視。外交部又指，新變種毒株XBB.1.5正在美國迅速蔓延，已成美國頭號毒株，美方應透明、充分地同世衛組織和國際社會分享美國的疫情信息和數據。



中國外交部發言人汪文斌17日在例行記者會表示，疫情發生以來，中方始終本著依法、及時、公開、透明的原則，同國際社會分享有關信息和數據。

他稱根據世衛組織分析，當前中國主流毒株與其他國家提交的中國感染旅客病毒基因序列是一致的，沒有發現新的變種病毒或顯著突變，世衛組織歐洲區主任日前公開表示，目前在中國流行的毒株在歐洲和其他地區早已出現，中國的疫情不會對當前歐洲的疫情形勢造成大的影響，如果歐洲國家針對旅客採取預防措施，有關措施應是科學、適度和非歧視性的。

他又指，歐洲疾病預防控制中心等多個國際技術機構也表示，中國疫情不會對其他國家造成顯著影響。

中國外交部發言人汪文斌2023年1月11日主持例行記者會。（中國外交部）

汪文斌稱，疫情爆發三年來，美國幾乎流行過所有新冠病毒變種毒株及其分支，是存在新冠病毒變種毒株最多的國家之一，美國疾控中心的數據顯示，當前新變種毒株XBB.1.5正在美國迅速蔓延，已成為美國頭號毒株，引發美國內超過43%的感染病例。

他稱針對XBB.1.5近期迅速傳播，世衛組織11日發布首份風險評估稱，XBB已成為迄今對抗體具有最強抵抗性的變異株，其更強的早期傳播力和免疫逃逸力可能會造成大規模的感染。

他指，目前XBB.1.5已經在至少40個國家和地區監測中發現，歐洲疾控中心發布評估稱，XBB.1.5最快將在1個月後成為歐洲主流變異株。他指美方應當及時、公開、透明、充分地同世衛組織和國際社會分享美國的疫情信息和數據，並採取切實有效措施，防止疫情進一步傳播。