日本考慮調低新冠傳染病分類　室內原則上將無須再配戴口罩

日本媒體報道，政府正考慮降低新冠肺炎的分類等級，降至與流感同級的第5類傳染病。屆時除了患病並出現發燒等症狀，否則原則上將不再建議在室內配戴口罩。



朝日電視新聞引述政府消息報道，厚生勞動省正考慮在4月1日前，把目前相當於第2類傳染病的新冠肺炎，降級至與流感同級的第5類。儘管政府未正式把新冠肺炎列為第2類傳染病，但防疫措施基本與第2類無異。

第2類感染症包括了結核病、小兒麻痺、禽流感、中東呼吸症候群（MERS）等的傳染病，而第5類則包括一般流感、肝炎、水痘等。儘管愛滋病及急性腦炎同樣被劃分在第5類，患者嚴重程度不比第2類的低，但被劃分在第5類的傳染病一般不是無須隔離，就是傳染情況相對較低。

日本目前的口罩規定，除能確保社交距離且幾乎不會交談的情況外，都會建議民眾配戴口罩。一旦調低分類，將只限有發燒等症狀、高齡者及慢性病患者須在室內配戴口罩，同時原本由政府全資的治療費將改為自費，但據悉可能會有例外。

政府將在近日召開部長會議，討論相關決定及細節，包括具體何時執行。目前日本每天新增約10多萬的感染個案，但似乎己達到頂峰沒有再增加的趨勢。政府亦積極開關及恢復生產，讓經濟活動回復至疫情前的模樣。